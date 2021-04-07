В Кремле рассказали, будут ли приглашать иностранных лидеров на Парад Победы в Москве

Приглашение зарубежных гостей, в частности иностранных лидеров, на Парад Победы в Москве, который назначен на 9 Мая, не запланировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашение зарубежных участников. В остальном будет обычный режим приглашений на парад", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, торжественное мероприятие будет проводиться с нюансами, которые определит Минздрав. Пресс-секретарь президента отметил, что картина станет более ясной уже непосредственно к 9 Мая.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы с 9 Мая перенесли на 24 июня. Пешие колонны более чем из 13 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади страны в сопровождении военной техники и авиации. Наблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.

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