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Пушилин: Донбасс не будет начинать войну

Он также выразил надежду, что всеобщая мобилизация в ДНР не потребуется.

7 апреля 2021, 11:00
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не хочет войны с Киевом и не намерен её начинать. Он также подчеркнул, что необходимости всеобщей мобилизации в ДНР сейчас нет, и выразил надежду, что это и не потребуется.

"Хочу подчеркнуть: Донбасс не хочет войны, Донбасс не будет начинать войну. Донбасс сделает всё возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически", сказал он на пресс-конференции по случаю годовщины провозглашения республики.

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Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.

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Ранее о том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, заявили глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и сам глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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