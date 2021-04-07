Пушилин: Донбасс не будет начинать войну
Он также выразил надежду, что всеобщая мобилизация в ДНР не потребуется.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не хочет войны с Киевом и не намерен её начинать. Он также подчеркнул, что необходимости всеобщей мобилизации в ДНР сейчас нет, и выразил надежду, что это и не потребуется.
"Хочу подчеркнуть: Донбасс не хочет войны, Донбасс не будет начинать войну. Донбасс сделает всё возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически", — сказал он на пресс-конференции по случаю годовщины провозглашения республики.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.
Ранее о том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, заявили глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и сам глава ДНР Денис Пушилин.
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