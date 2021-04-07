Пушилин: Донбасс не будет начинать войну

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не хочет войны с Киевом и не намерен её начинать. Он также подчеркнул, что необходимости всеобщей мобилизации в ДНР сейчас нет, и выразил надежду, что это и не потребуется.