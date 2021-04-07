Из-за пандемии у Собчак нет денег достроить дом на Рублёвке

Телеведущая Ксения Собчак строит новый дом в элитном коттеджном посёлке Горки-8 на Рублёвке. Однако, по данным kp.ru, из-за пандемии процесс заморожен. Издание предполагает, что у звезды просто нет средств на его достройку.

"Сразу могу сказать: у меня большие планы на будущее. Чтобы потом дом не перестраивать. У меня там будет большая спальня с большой гардеробной. И, конечно же, бассейн для Платона", — говорила Ксения Собчак в интервью Лере Кудрявцевой.

Новоселье телеведущая планировала отметить ещё минувшим летом, но из-за пандемии и кризиса дом Собчак по-прежнему пустует, уточняет kp.ru. Территория ещё нежилая, второй этаж и веранда недостроены. Как рассказали строители, предполагается, что это будет особняк из финской северной сосны площадью 1000 квадратных метров.

Во сколько обходится строительство, Ксения не уточняет, но опрошенные эксперты считают, что в среднем подобный особняк стоит около 40 миллионов рублей. Промоутер Алина Красная считает, что Ксении сейчас необходимы хайп и новые рекламные контракты, в том числе чтобы достроить коттедж.

"Многие сейчас критикуют Собчак за интервью со скопинским маньяком, но ей нужен хайп, корпоративов почти нет. Судя по всему, у неё сейчас нет свободных средств, чтобы достроить дом. Из-за кризиса Собчак соглашается на любую рекламу в "Инстаграме". Хвалит даже не особо топовых дизайнеров. Зато за это получает гарантированный миллион рублей. Столько стоит её рекламный пост", — говорит она.

К слову, скандальное интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком с 22 марта посмотрело уже более шести миллионов человек. В ходе беседы Виктор Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент трагедии было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.

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