Обогнала даже Италию: Украина вышла в лидеры среди стран Европы по смертям от ковида

Украина заняла первое место по числу летальных случаев от коронавируса в Европе — за прошедшие сутки в стране умерло 430 пациентов. На втором месте Италия, там зафиксирована 421 смерть, замыкает тройку антирейтинга Франция, где скончалось 398 человек.

Как пишет "Страна.ua", на самом деле ситуация на Украине ещё хуже. Так, по показателям смертности Незалежная опередила те страны, где значительно больше населения и более высокий уровень ПЦР-тестирования. При этом, как отмечает издание, Украина сейчас находится на последнем месте в Европе по тестам на ковид. Соответственно, если при таком низком охвате тестированием страна уже бьёт рекорды по летальности, можно себе представить, какая цифра погибших на самом деле.

В свою очередь, эксперты связывают высокую смертность с медленными темпами вакцинации в стране. Кроме того, период локдауна власть не использовала для строительства новых инфекционных госпиталей. Ещё одно упущение Правительства Украины — это утечка медицинских кадров из страны. Коронавирусные выплаты врачам по факту оказались меньше, чем было обещано. Как уточняет издание, в ту же Польшу, где платят в десятки раз больше, уже уехали более 60 тысяч докторов и медперсонала.

А в конце марта Украина за сутки побила два рекорда по новым случаям коронавируса за весь период пандемии.

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