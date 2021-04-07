Набиуллина выступила против госрегулирования цен на продукты

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала как можно быстрее отказаться от практики административного ограничения цен. Речь об этом зашла в ходе её выступления на Биржевом форуме в Москве. Финансистка считает, что это лишает участников рынка стимула развивать производство.

"На мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства", — заявила Набиуллина.

Вместо этого, по словам главы Центробанка, стоит присмотреться к демпфирующим механизмам для смягчения волатильности по различным товарам. Но здесь тоже надо быть аккуратным, "чтобы не увлекаться".

"Демпферы показали себя эффективно на рынке нефтепродуктов, на мой взгляд. Поэтому, может быть, есть желание по многим товарам волатильность так смягчать", — предложила руководитель регулятора.

Ранее Лайф сообщал, что в конце марта правительство продлило действие соглашений по стабилизации цен на сахар и масло. Причиной этому послужил риск резкого роста цен.

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