Набиуллина выступила против госрегулирования цен на продукты
По её словам, это искажает ценовые индикаторы и вредно сказывается на развитии производства. А вот демпферные механизмы, по версии регулятора, заслужили высокую оценку.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала как можно быстрее отказаться от практики административного ограничения цен. Речь об этом зашла в ходе её выступления на Биржевом форуме в Москве. Финансистка считает, что это лишает участников рынка стимула развивать производство.
"На мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства", — заявила Набиуллина.
Вместо этого, по словам главы Центробанка, стоит присмотреться к демпфирующим механизмам для смягчения волатильности по различным товарам. Но здесь тоже надо быть аккуратным, "чтобы не увлекаться".
"Демпферы показали себя эффективно на рынке нефтепродуктов, на мой взгляд. Поэтому, может быть, есть желание по многим товарам волатильность так смягчать", — предложила руководитель регулятора.
Напомним, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позднее правительство представило план по снижению цен на продукты.
Ранее Лайф сообщал, что в конце марта правительство продлило действие соглашений по стабилизации цен на сахар и масло. Причиной этому послужил риск резкого роста цен.
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