"Нас такому обучают": Пилот оценил риски для пассажиров при посадке самолёта, который "сдуло" из-за сильного ветра в Сочи
Опытный специалист назвал грамотным решение его коллеги уйти на второй круг. Скорость ветра достигала порядка 18 метров в секунду, и экипаж решил не рисковать.
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Пилот первого класса, командир экипажа А-320 Андрей Литвинов оценил риски для пассажиров при посадке самолёта, который "сдуло" из-за сильного ветра в Сочи. По словам собеседника Лайфа, уход воздушного судна на второй круг называется нестабилизированным заходом на посадку, который может случиться в том числе и по погодным условиям. Обычно это не несёт риски для пассажиров.
"По всем нашим документам и инструкциям заход на второй круг из-за порывистого ветра расценивается как грамотное решение капитана воздушного судна. Сажать или не сажать самолёт, решает только командир, и никто ему это не может запретить", — объясняет Литвинов.
По словам опытного пилота, при заходе на посадку командир знает погоду, но она может внезапно поменяться. Обычно в таких ситуациях небезопасно продолжать сажать самолёт, и многие об этом знают и отправляются на повторный заход. Такому обучают и готовят на тренажёрах, отметил наш собеседник.
Ранее Лайф опубликовал видео, на котором экипаж самолёта S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Сочи, был вынужден зайти на второй круг во время посадки из-за сложных погодных условий. По данным пресс-службы аэропорта Сочи, порывы ветра достигали около 18 метров в секунду.
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