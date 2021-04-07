Истребитель из состава "Турецких звёзд" разбился возле авиабазы Конья
Эскадрильей командует майор Эсра Озатай — первая турецкая лётчица, занимающая такую должность.
Фото © Wikipedia.org
Истребитель из состава военной пилотажной группы "Турецкие звёзды" разбился в среду в районе города Конья в центральной Турции. Об этом сообщила газета "Сабах". По информации издания, боевая машина потерпела крушение в ходе обучающего полёта.
Изначально СМИ сообщили, что пилот погиб, однако мэр города Конья опроверг эту информацию в своём Twitter. На месте ведётся поисково-спасательная операция.
"Турецкие звёзды" — это пилотажная эскадрилья турецких военно-воздушных сил, а также национальная группа высшего пилотажа Турции. Базируется на авиабазе Конья. Всего в авиапарке группы состоят двенадцать истребителей F-5 Freedom Fighter, а командует эскадрильей майор Эсра Озатай — первая турецкая лётчица, занимающая такую должность.
Месяц назад Лайф сообщал, что в Турции потерпел крушение военный вертолёт. Тогда в результате инцидента погибло девять человек.
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