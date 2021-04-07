Москвичам на выходные пообещали "супервесну"
По словам синоптика Евгения Тишковца, "идеальная весенняя погода" придёт в столицу из пустынь Средней Азии.
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В Москву к выходным придёт антициклон, который подарит много солнца и тёплый южный ветер, а вот осадков не принесёт. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Даже ночами будет не прохладнее нуля — плюс пяти. А днём — плюс 11 — плюс 16... На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесёт нам настоящую "супервесну", когда днём воздух будет прогреваться до плюс 15 — плюс 20 градусов", — цитирует его РИА "Новости".
Тишковец добавил, что "идеальная весенняя погода" с очень мощным прогревом и поступлением тёплого сухого воздуха придёт в столицу из пустынь Средней Азии.
А ранее синоптик, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что в апреле жителей европейской части России ожидает преимущественно тёплая погода, осадков будет немного. По словам метеоролога, к концу месяца температура воздуха достигнет почти майских показателей.
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