Самолёт должен был объявить пол будущего ребёнка, но вместо того разбился, двое погибли — видео

Родители, их семья и друзья собрались на катере в лагуне Ничупте недалеко от мексиканского города Канкун. В ответственный момент мимо компании пролетел арендованный Cessna 206. Гости начинают восторженно кричать: "Это девочка!", а кто-то шутит: "Всё хорошо, пока эта штука в нас не врезалась". И уже через считаные секунды ситуация приняла трагический оборот. Пилот потерял управление, и самолёт на большой скорости врезался в воду.

Когда самолёт скрылся под гладью волны, оператор, не способный поверить в реальность происходящего, говорит: "Ну конечно, этого не может быть". Уже совсем скоро становится ясно, что это совсем не шутка. На борту находились четверо человек, и из них двое погибли. Пилот умер, когда ему пытались оказать первую медицинскую помощь, другой — ещё до того, как его доставили на сушу.