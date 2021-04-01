Самолёт должен был объявить пол будущего ребёнка, но вместо того разбился, двое погибли — видео
Согласно плану, самолёт должен был пролететь над местом празднования с прикреплённым баннером, который сообщит взволнованным родителям, кто у них будет — мальчик или девочка.
Кадр из видео © YouTube / AMERICA TODAY
Родители, их семья и друзья собрались на катере в лагуне Ничупте недалеко от мексиканского города Канкун. В ответственный момент мимо компании пролетел арендованный Cessna 206. Гости начинают восторженно кричать: "Это девочка!", а кто-то шутит: "Всё хорошо, пока эта штука в нас не врезалась". И уже через считаные секунды ситуация приняла трагический оборот. Пилот потерял управление, и самолёт на большой скорости врезался в воду.
Видео © YouTube / AMERICA TODAY
Когда самолёт скрылся под гладью волны, оператор, не способный поверить в реальность происходящего, говорит: "Ну конечно, этого не может быть". Уже совсем скоро становится ясно, что это совсем не шутка. На борту находились четверо человек, и из них двое погибли. Пилот умер, когда ему пытались оказать первую медицинскую помощь, другой — ещё до того, как его доставили на сушу.
Гиф © YouTube / AMERICA TODAY
На помощь пострадавшим пришёл Военно-морской флот Мексики. Агентство гражданской авиации уже начало расследование трагедии, пишет The Sun.
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