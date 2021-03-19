Родители сняли весёлое видео с погибшим сыном за минуты до того, как его парашют не раскрылся
Американец Тайлер Тёрнер погиб, когда ему было всего 18 лет. Получив компенсацию в 40 млн долларов, семья парня поделилась душераздирающими кадрами за минуты до трагедии.
В августе 2016 года Тайлер вместе со своими родителями приехал в парашютный центр Skydive Lodi на севере Калифорнии, США. Когда парень готовился к прыжку, к нему подошёл местный оператор, чтобы заснять его эмоции. В коротком разговоре американец подбодрил свою маму, но признался, что ему "немного страшно".
Когда я попаду туда, это будет вроде: "О боже!", но потом произойдёт скачок адреналина, и я просто прыгну. Так моя мама очень меня любит. Много сделала для меня в жизни. Надеюсь, ей ещё представится возможность помогать сыну, потому что я хочу выжить! Мы сделаем это!
Прямо перед прыжком Тайлер подошёл к маме, крепко её обнял и сказал: "Я люблю тебя, мама". Парень прыгал вместе с инструктором. Уже скоро они поняли, что парашют не раскрывается. Упав с высоты четырёх километров, у них не было и малейшего шанса выжить. Три друга Тёрнера приземлились без проблем.
Следствие по делу длилось несколько лет. Оказалось, что у 25-летнего инструктора парня Ёна Квона даже не было необходимой квалификации. Владельца парашютного центра Билла Дауза обязали выплатить семье 40 миллионов долларов.
1. Тайлер с мамой, 2. Билл Дауз. Кадры из видео © YouTube / CBS Sacramento
Суд заметил, что долг оформлен лично на владельца, а не на компанию. Расследование узнало, что с 80-х годов в центре погибло два десятка человек. Так что юристы надеются, огромный долг заставит мужчину продать свой бизнес кому-то более ответственному, кто будет проверять парашюты и устраивать только квалифицированных работников, пишет Daily Mail.
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