Родители сняли весёлое видео с погибшим сыном за минуты до того, как его парашют не раскрылся

В августе 2016 года Тайлер вместе со своими родителями приехал в парашютный центр Skydive Lodi на севере Калифорнии, США. Когда парень готовился к прыжку, к нему подошёл местный оператор, чтобы заснять его эмоции. В коротком разговоре американец подбодрил свою маму, но признался, что ему "немного страшно".

Когда я попаду туда, это будет вроде: "О боже!", но потом произойдёт скачок адреналина, и я просто прыгну. Так моя мама очень меня любит. Много сделала для меня в жизни. Надеюсь, ей ещё представится возможность помогать сыну, потому что я хочу выжить! Мы сделаем это!

Прямо перед прыжком Тайлер подошёл к маме, крепко её обнял и сказал: "Я люблю тебя, мама". Парень прыгал вместе с инструктором. Уже скоро они поняли, что парашют не раскрывается. Упав с высоты четырёх километров, у них не было и малейшего шанса выжить. Три друга Тёрнера приземлились без проблем.

Следствие по делу длилось несколько лет. Оказалось, что у 25-летнего инструктора парня Ёна Квона даже не было необходимой квалификации. Владельца парашютного центра Билла Дауза обязали выплатить семье 40 миллионов долларов.