Кудрин сообщил о разработке Правительством РФ нового критерия бедности

Правительство России разрабатывает новый критерий бедности с учётом нового порядка определения прожиточного минимума, который вступил в силу в 2021 году. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

"Я знаю, что правительство рассматривает ещё один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться", — сказал Кудрин, уточнив, что ещё не видел критерия.

По словам главы Счётной палаты, аудиторы разработали ряд предложений, которые также находятся на рассмотрении кабмина.

Кудрин добавил, что новый порядок определения прожиточного минимума является рациональным и позволяет определить уровень бедности.

"То, что он не коррелирует прямо в каждый момент реального времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком", — подчеркнул глава Счётной палаты и выразил мнение, что рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти быстрее, а это подтолкнёт работодателей повышать зарплаты.

Ранее Правительство РФ установило величину прожиточного минимума на 2021 год. Он составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

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