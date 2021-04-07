Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оолу

Президент России Владимир Путин отправил в отставку руководителя Тувы Шолбана Кара-оола. Он возглавлял республику с 2007 года. Очередные выборы главы региона должны состояться в единый день голосования — 19 сентября.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Шолбан Кара-оол захотел покинуть пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Ховалыг — бывший мэр Кызыла.

"Принять отставку Главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию", — говорится в тексте указа за подписью главы государства.

Карьера Шолбана Кара-оола в органах власти началась весной 1998 года, когда он был избран депутатом, затем — председателем Верховного Хурала Республики Тыва. В марте 2002 года баллотировался на выборах главы республики, но уступил победу её бывшему президенту. В дальнейшем занимал пост первого заместителя председателя Правительства Республики Тыва, а затем, с сентября 2003-го по январь 2005 года — министра торговли, бытового обслуживания и развития предпринимательства Республики Тыва. В 2007 году он возглавил Туву, а в 2012-м был переизбран на второй срок.

В мае 2016 года Кара-оол Шолбан Валерьевич подал в отставку по собственному желанию, которая была принята президентом России. В тот же день указом Владимира Путина он был назначен временно исполняющим обязанности главы республики до вступления в должность лица, избранного в ходе голосования, однако в сентябре 2016 года он был вновь избран главой Республики Тыва.

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