Известный российский вирусолог найден мёртвым в Москве

Известного советского и российского вирусолога, академика РАН Иосифа Атабекова нашли мёртвым в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве. Как рассказали Лайфу на кафедре вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова, учёный скончался после продолжительной болезни, причина его смерти не связана с коронавирусом.

Иосифу Атабекову было 86 лет. Он опубликовал более 300 научных работ, являлся автором первого в России патента на трансгенные растения, с 1971 года возглавлял кафедру вирусологии биологического факультета МГУ.

А ранее в Италии умер лауреат Нобелевской премии 1999 года, канадский экономист Роберт Манделл, считающийся одним из "отцов евро". Ему было 88 лет.

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