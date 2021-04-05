Умер "отец евро" нобелевский лауреат Роберт Манделл
Учёного считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания единой европейской валюты.
Роберт Манделл. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Канадский экономист Роберт Манделл, считающийся одним из "отцов евро", скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Софию Джонсон, помощника директора программы экономических исследований Колумбийского университета, где Манделл был почётным профессором.
Как пишет источник, лауреат Нобелевской премии 1999 года умер 4 апреля в итальянской Тоскане, где проживал в последние годы вместе с семьёй.
Манделла считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания евро как единой европейской валюты. Начиная с 60-х годов прошлого века он поддерживал идею создания общеевропейского экономического и валютного союза и создал теоретическую основу для введения евро. В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике "за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон".
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