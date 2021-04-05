Сроки возвращения российского посла в США связали с шагами Вашингтона

Сроки возвращения посла России в США Анатолия Антонова в Вашингтон зависят от того, будут ли предприняты американской стороной шаги по нормализации отношений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"О конкретных сроках возвращения посла Антонова в Вашингтон говорить рано. По большому счёту, здесь всё зависит от американской стороны, которая должна сделать хоть что-то в направлении нормализации отношений", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что время для принятия решений ещё не пришло. Консультации, которые посол ведёт в Москве в государственных структурах и различных ведомствах, находятся в самом разгаре.

Напомним, что Антонов прибыл в Москву по приглашению 21 марта для проведения консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. В интервью была затронута тема причастности Москвы к американским выборам, а также в этой беседе глава Белого дома допустил резкие выпады в адрес президента России Владимира Путина. Ранее Лайф писал о том, что вопрос о сроках возвращения посла Антонова в США будет решать Путин.

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