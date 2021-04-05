"Скину с третьего этажа": Уралец объявил 14-летней девочке войну из-за кастрации своего кота
Юная волонтёрша подобрала животное на улице и отдала его в приют, не зная, что у него есть хозяин.
Фото © VK / "Подари свою доброту" Волонтерское движение
В городе Берёзовском Свердловской области девочка-подросток боится выходить на улицу из-за соседа, который угрожает расправиться с ней из-за кастрации кота. Подробности случившегося рассказали в волонтёрском движении "Подари свою доброту".
Видео © LIFE SHOT
14-летняя девочка нашла на улице кота в истощённом состоянии и отнесла его в ветклинику. Ветеринар обнаружил у животного клеща и отит. Ему назначили лечение, а впоследствии кастрировали. Но в итоге выяснилось, что у кота есть хозяева. Владелец просто в ярости из-за того, что из его питомца сделали "не мужчину". Мужчина во всём обвиняет кота и угрожает девочке, что "скинет с третьего этажа".
По словам волонтёров, владелец привёз животное из мест лишения свободы. Ему предложили заплатить около 1700 рублей за лечение любимца и забрать его домой, но он этого делать не стал.
Ранее Лайф рассказывал, что на Ставрополье воспитательница детсада избила ребёнка за то, что он не хотел спать в тихий час.
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