Не повезло по-крупному: под Сочи разбили Lamborghini за 20 миллионов рублей — видео

Под Сочи Lamborghini за 20 миллионов рублей влетел в ограждение. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

Под Сочи произошло ДТП — люксовый автомобиль Lamborghini URUS, который стоит от 16 до 25 миллионов рублей, влетел в ограждение. Видео с места происшествия сняли очевидцы.

Как стало известно Лайфу, авария случилась вечером 5 апреля в посёлке Эсто-Садок Адлерского района Сочи. По предварительной версии, водитель двигался с превышением скорости и не справился с управлением на мокрой дороге. Дорогую иномарку занесло в ограждение на пешеходном переходе. В ДТП никто не пострадал. А вот у машины повреждены передний бампер, правая фара, капот и правое крыло. Судя по ролику, сработала подушка безопасности.

По некоторым данным, Lamborghini был взят в аренду, её стоимость в сутки составляет около 85 тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве реставраторы испортили уникальный Rolls-Royce как у Джона Леннона стоимостью 40 миллионов.

Авторы