В США братья-подростки расправились с семьёй и покончили жизнь самоубийством

В городе Аллен американского штата Техас в понедельник была найдена мёртвой в своём доме семья из шести человек. Об этом сообщает The Dallas Morning News.

Полиция заподозрила в расправе двоих братьев-подростков, которые затем покончили с собой. В аккаунте одного из них обнаружилась ссылка на длинную предсмертную записку.

"Очевидно, два брата договорились покончить жизнь самоубийством и в конечном итоге забрали с собой всю семью", — сказал сержант Джон Фелти.

В полицию обратился друг семьи. Прибывшие на место офицеры обнаружили тела шести человек. Сосед погибших также рассказал, что 11 лет дружил с отцом семейства и был очень взволнован, когда не смог дозвониться до него в воскресенье, а в понедельник узнал страшную новость.

"Я не мог дышать 20 минут, если честно, я плакал в своём офисе. У него было два сына и дочь, и он гордился ими", — поделился мужчина.

Полиция не раскрыла имён жертв, но сообщила, что это два брата-подростка, сестра, их отец и мать, а также бабушка. Самому младшему было 19 лет. Правоохранители полагают, что инцидент произошёл в субботу. Они не раскрыли, как погибла семья. Опасности для общества, по мнению офицеров, произошедшее не представляет.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти мать насмерть отравила газом сына-подростка.

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