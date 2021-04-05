В ДНР сообщили о гибели украинского разведчика во время боя под Горловкой
Бойцы ВСУ оставили тело товарища и отступили, заявили ополченцы.
Фото: © Міністерство оборони України
В Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили о гибели украинского военного при попытке провести разведывательный рейд на горловском направлении. Сообщение ведомства приводит Донецкое агентство новостей.
"Противник предпринял попытку проведения разведки минно-взрывных заграждений перед нашими позициями в районе населённого пункта Шумы. Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещённое Минскими договорённостями. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВС Украины отступили на свои позиции", — уточнили в оборонном ведомстве республики.
Столкновение между ополченцами и украинскими военными произошло 4 апреля. При осмотре участка минного поля после отступления бойцов ВСУ сапёры ДНР обнаружили тело украинского военнослужащего — рядового Игоря Байталы 1995 года рождения. В ДНР заявили, что Киев скрывает данные о смерти военного и не предпринимает никаких действий для возвращения его тела родственникам.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.
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