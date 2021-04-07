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Пашинян рассказал Путину, что завтра Армения получит первую партию российской вакцины от ковида

Премьер-министр назвал её символической — всего 15 тысяч доз, но выразил надежду на увеличение поставок.

7 апреля 2021, 13:10

8 апреля Армения получит первую партию российской вакцины от коронавируса. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал армянский премьер Никол Пашинян в ходе встречи в Москве. При этом он выразил надежду и на дальнейшие поставки препарата.

"Это первая партия, можно сказать, символическая, но мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что она доказала свою эффективность", — отметил Пашинян.

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Он добавил, что препарат уже зарегистрирован в Армении, а первая партия составит 15 тысяч доз. Президент РФ в ответ заявил, что Москва решит вопрос с увеличением поставок, но не в ущерб россиянам, которые хотят вакцинироваться.

"У нас производство тоже раскручивается, и речь тоже о достаточно большом объёме производства этого препарата, поэтому думаю, что решим проблему не в ущерб российских граждан. Объём производства у нас сопоставим с потребностями внутри страны", — добавил Путин.

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Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Вакцину уже зарегистрировало более 60 стран мира.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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