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Категорий: 18

Строительные леса обрушились в центре Москвы — видео

По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

7 апреля 2021, 15:10

Строительные леса обвалились в центре Москвы. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Строительные леса обрушились в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Стена жилого дома обрушилась в Канске. Лайф публикует первые фото изнутри

Стена жилого дома обрушилась в Канске. Лайф публикует первые фото изнутри

По предварительным данным, из людей никто не пострадал, но повреждены два авто. Как сообщал столичный Дептранс, движение в переулке перекрыто.

"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента

"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента

А ранее в Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса — прямо во время детских соревнований. Как сообщал Лайф, предварительной причиной случившегося стали мокрый снег и влага, скопившиеся на крыше. Прокуратура Кировской области организовала проверку.


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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