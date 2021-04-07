Строительные леса обрушились в центре Москвы — видео
По предварительным данным, из людей никто не пострадал.
Строительные леса обрушились в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
По предварительным данным, из людей никто не пострадал, но повреждены два авто. Как сообщал столичный Дептранс, движение в переулке перекрыто.
"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента
А ранее в Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса — прямо во время детских соревнований. Как сообщал Лайф, предварительной причиной случившегося стали мокрый снег и влага, скопившиеся на крыше. Прокуратура Кировской области организовала проверку.
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