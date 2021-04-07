В Забайкалье угонщик "Жигулей" погиб в ДТП, скрываясь от полицейской погони
Машина на высокой скорости врезалась в забор. В салоне помимо водителя находились его 16-летний сообщник и хозяин легковушки, которого они скрутили, прежде чем похитить авто.
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Трагический инцидент произошёл минувшей ночью в селе Смоленка Читинского района Забайкальского края. Двое злоумышленников, среди которых был 16-летний подросток, решили угнать ВАЗ-21013 вместе с 44-летним водителем Артёмом Е. По данным источников Лайфа, они подошли к мужчине с обрезом, начали ему угрожать, скрутили, затолкали на заднее сиденье и поехали.
Вскоре в полицию обратилась жена водителя и сообщила о пропаже мужа и его автомобиля. Когда сотрудники ДПС заметили подходящие под описание "Жигули" и попытались их остановить, завязалась погоня. Остановить злоумышленников не получилось даже на ближайшем посту ДПС, где были предупреждены о приближающихся нарушителях. Машина на высокой скорости просто промчалась мимо.
Бешеную гонку прервал забор в селе Верх-Чита. ВАЗ-21013 вместе с двумя угонщиками и похищенным водителем на полном ходу врезался в конструкцию, потеряв управление. Сотрудники полиции вызвали на место скорую помощь, но нарушитель, сидевший за рулём, погиб на месте от полученных травм. Двое пассажиров — хозяин машины и несовершеннолетний хулиган — не пострадали.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, по факту ночных событий возбуждено дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни). В связи со смертью главного фигуранта, который находился за рулём, ответственность придётся нести его 16-летнему подельнику.
По данным Лайфа, в отношении малолетнего преступника расследуется ещё одно уголовное дело, по статье 163 (вымогательство). Сам он воспитывается в семье, где растут ещё 12 детей.
Ранее Лайф писал, как во Владивостоке пьяный сотрудник автомойки решил прокатиться на машине клиента и попал в поле зрения правоохранителей, которые задержали нарушителя с погоней со стрельбой. А до этого мы рассказывали историю жителя Петербурга, который купил у официального дилера машину, которая уже несколько лет была в угоне.
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