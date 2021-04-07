Неизвестный с ножом атаковал людей у отеля в Петербурге. Видео © LIFE

Неизвестный, вооружённый ножом, напал на двух мужчин у отеля в Петербурге. Один из потерпевших погиб, второй в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

По данным источника Лайфа, это могло быть заказное убийство. Как уточняет "Mash на Мойке", погибший и пострадавший — отец и сын, которые меняли валюту у отеля.

Нападавший с места скрылся на авто, был объявлен план "Перехват". По предварительным данным, убийца уже задержан.

А ранее сегодня днём, 7 апреля, в Москве на Ленинском проспекте столкнулись сразу три автомобиля — две легковушки и "газель". Однако спокойно участники аварии разъехаться не смогли и начали выяснять отношения на дороге. В итоге один из них достал зубило и попытался наказать обидчиков.

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