В "Авангарде" прокомментировали информацию о наркотиках в анализах Емелина

Хоккейный клуб "Авангард" выступил с официальным заявлением по состоянию здоровья Алексея Емелина после появления информации о присутствии наркотиков в его анализах.

Как говорится в сообщении пресс-службы "ястребов", транспортировка хоккеиста из Казани в Москву прошла успешно, а сам он продолжает проходить все необходимые процедуры и уже пожелал удачи своим партнёрам, которых сегодня ждёт третий матч полуфинала Кубка Гагарина против "Ак Барса".

"На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещённых веществ. Точно так же с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счёт. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Напомним, Алексей Емелин после первого полуфинального матча с "Ак Барсом" почувствовал себя плохо и был доставлен в местную больницу города Казани с подозрением на "токсический шок печени". Позже спортсмен был перевезён на обследование в Москву в НИИ имени Склифосовского.

Авторы