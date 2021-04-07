В анализах капитана "Авангарда" найдены следы наркотиков

В анализах капитана хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина обнаружены следы наркотических веществ, в частности опиатов и каннабиноидов, сообщает "БИЗНЕС Online", ссылаясь на свои источники. В пресс-службе МВД по РТ изданию подтвердили, что данные медицинской экспертизы поступили в ведомство и в ближайшее время в министерстве начнётся проверка.

"В случае подтверждения факта употребления наркотиков Емелин должен быть привлечён к административной ответственности", — цитирует издание слова человека, знакомого с ситуацией. Также отмечается, что за подобное правонарушение Емелину может грозить штраф до 5 тыс. рублей и административный арест до 15 суток.

Напомним, Алексей Емелин после первого полуфинального матча с "Ак Барсом" почувствовал себя плохо и был доставлен в местную больницу города Казани с подозрением на "токсический шок печени". Позже спортсмен был перевезён на обследование в Москву в НИИ имени Склифосовского.

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