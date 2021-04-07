В анализах капитана "Авангарда" найдены следы наркотиков
Спортсмен находится в НИИ им. Склифосовского, куда его сегодня в тяжёлом состоянии траспортировали из Казани.
Фото © ХК "Авангард"
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В анализах капитана хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина обнаружены следы наркотических веществ, в частности опиатов и каннабиноидов, сообщает "БИЗНЕС Online", ссылаясь на свои источники. В пресс-службе МВД по РТ изданию подтвердили, что данные медицинской экспертизы поступили в ведомство и в ближайшее время в министерстве начнётся проверка.
"В случае подтверждения факта употребления наркотиков Емелин должен быть привлечён к административной ответственности", — цитирует издание слова человека, знакомого с ситуацией. Также отмечается, что за подобное правонарушение Емелину может грозить штраф до 5 тыс. рублей и административный арест до 15 суток.
Напомним, Алексей Емелин после первого полуфинального матча с "Ак Барсом" почувствовал себя плохо и был доставлен в местную больницу города Казани с подозрением на "токсический шок печени". Позже спортсмен был перевезён на обследование в Москву в НИИ имени Склифосовского.
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