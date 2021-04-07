Хоккеиста "Авангарда" готовят к трансплантации печени, а клуб молчит: что пытаются скрыть от фанатов?

Сегодня в подмосковной Балашихе состоится четвёртый матч полуфинального раунда Кубка Гагарина между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом". "Ястребы" после двух первых игр ведут в серии 2-0 и в случае победы ещё на шаг приблизятся к финалу, однако результат этого матча сейчас не самое главное. Все мысли омских болельщиков связаны с капитаном "ястребов" Алексеем Емелиным, который в эти минуты в Москве в институте имени Склифосовского борется за свою жизнь.

Проблемы со здоровьем у Алексея начались в Казани после первой игры с "Ак Барсом". В третьем периоде в столкновении с капитаном команды соперника Артёмом Лукояновым Емелин травмировал спину и был вынужден с помощью партнёров покинуть площадку. Силовой приём в исполнении игрока казанцев был без какой-либо "грязи". На следующий день у хоккеиста поднялась температура, а состояние его с каждым часом только ухудшалось. Тест на коронавирус, взятый у Емелина, показал отрицательный результат. После чего казанское СМИ со ссылкой на свой источник сообщило, что защитнику был поставлен диагноз "токсический шок печени". То есть полученная травма оказалась ни при чём. Правда, руководство "Авангарда" этот вердикт казанских врачей опровергает.

— Сейчас у Алексея состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Точный диагноз пока не известен. Мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду, — прокомментировал состояние Емелина генеральный менеджер "ястребов" Алексей Волков.

Но это было накануне, после первых новостей о состоянии хоккеиста. За это время защитника экстренно перевезли в Москву и доставили в институт имени Склифосовского в палату интенсивной терапии, а состояние пациента оценивается как тяжёлое. Больше никаких официальных пояснений со стороны омского клуба не было. Не в курсе, что случилось с Емелиным (или просто делает вид), и агент хоккеиста Владимир Зоркин. Ему до сих пор не удалось пообщаться с Алексеем после его госпитализации.

Я не был в Казани. Хотел с ним поговорить, звонил ему, но он до сих пор так и не вышел со мной на связь. Пока всю информацию узнаю у генменеджера команды Владимир Зоркин хоккейный агент

Молчание официальных лиц клуба и непосредственно представителя хоккеиста вызывает негодование у болельщиков и представителей СМИ. Господин Волков за сутки не сделал по состоянию Емелина ни одного заявления и при этом просит журналистов не распространять слухи и не искать в этом деле правды. А вариантов того, что случилось с игроком, на просторах Интернета уже много: то это такая реакция на БАДы, то на применение допинга...

Огромная армия болельщиков "Авангарда" не понимает, что происходит с их капитаном. Не хотелось бы спекулировать по поводу допинга и других веществ, но Емелин уже в Москве — пресс-служба "Авангарда" молчит. Наверняка уже и предварительный диагноз в Склифе ему поставили — снова тишина. А для чего тогда вообще нужна пресс-служба в клубе? Для чего боссы команды при всякой возможности кидаются громкими словами, что, мол, команда и болельщики — одна большая семья? Получается, что у них есть свои секреты от остальных членов семейства.

По последним неофициальным данным, у спортсмена выявили острую печёночную недостаточность и сейчас его готовят к операции по трансплантации печени. Понятно, что о возобновлении карьеры сейчас не может идти и речи. Главное на данный момент — это здоровье Алексея. Надеемся, что капитан справится с этим недугом и всё же сможет вернуться в большую игру сильным, а руководство "Авангарда" наберётся смелости и расскажет нам всем всё как есть.

Авторы