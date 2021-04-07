Российские легкоатлеты Антюх и Сильнов дисквалифицированы на 4 года за нарушение антидопинговых правил
В это же время срок отстранения от спорта был сокращён сразу для четырёх других представителей нашей страны.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Михаевич, © ТАСС / Сергей Виноградов
Олимпийские чемпионы легкоатлеты Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS).
Решение вступает в силу с 7 апреля текущего года. При этом все результаты спортсменов с лета 2013 года будут аннулированы. Стоит подчеркнуть, что в августе того же года Наталья Антюх стала чемпионкой мира в эстафете 4 х 400 метров.
В то же время CAS сократил срок дисквалификации российских легкоатлетов Юлии Кондаковой, Светланы Школиной, Екатерины Галицкой и Ивана Ухова. Таким образом, Кондакова, Школина и Ухов дисквалифицированы на два года и девять месяцев, а Галицкая — на три года.
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