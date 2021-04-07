"Гений, но безрассудный человек": Итальянское СМИ сравнило Кокорина с Балотелли
Известный спортивный портал Италии Calciomercato.com опубликовал статью о скандальном российском футболисте, который перешёл в "Фиорентину" в начале этого года.
Фото © ТАСС / LaPresse / Massimo Paolone
"Что случилось с Кокориным? "Русский Балотелли" — проигранная ставка с трёхлетним контрактом" — с таким заголовком вышла статья в итальянском СМИ.
Автор считает, что Кокорин талантливый игрок на поле, но за его пределами совершает глупости.
"Классический гений и безрассудный человек. Он способен показывать на поле фантастические вещи, но совершает необъяснимые глупости за его пределами. Он даже попадал в тюрьму. Что-то вроде Балотелли, но похуже, и в русском соусе", — говорится в статье.
Напомним, что Кокорин перешёл из "Спартака" в "Фиорентину" в январе этого года, а уже в феврале дебютировал в Серии А. Правда, за всё это время он провёл всего три матча и пока не отметился голами. Россиянина продолжают беспокоить травмы.
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