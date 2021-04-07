Заразившегося ковидом Фургала поместили в больницу при СИЗО
Правозащитники отмечают, что угрозы для его жизни и здоровья нет.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал переведён в больницу СИЗО "Матросская Тишина" в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
"Фургала поместили в больницу "Матросской Тишины". Это произошло из-за того, что он заболел коронавирусной инфекцией. По предварительным данным, угрозы жизни Фургала нет", — цитирует правозащитника ТАСС.
Ранее адвокат Михаил Карапетян сообщил, что Фургал сдал тест на коронавирус утром 6 апреля и получил положительный результат. Ближайшие две недели экс-губернатор будет находиться под наблюдением врачей.
Напомним, Фургал был задержан возле своего дома 9 июля 2020 года и доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств хабаровских предпринимателей и покушении на убийство. В суде экс-глава края заявил, что непричастен к преступлениям, в которых его обвиняют. В начале февраля 2021 года Фургалу предъявили обвинение в убийствах и хранении оружия в окончательной редакции.
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
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