Заразившегося ковидом Фургала поместили в больницу при СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал переведён в больницу СИЗО "Матросская Тишина" в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"Фургала поместили в больницу "Матросской Тишины". Это произошло из-за того, что он заболел коронавирусной инфекцией. По предварительным данным, угрозы жизни Фургала нет", — цитирует правозащитника ТАСС.

Ранее адвокат Михаил Карапетян сообщил, что Фургал сдал тест на коронавирус утром 6 апреля и получил положительный результат. Ближайшие две недели экс-губернатор будет находиться под наблюдением врачей.

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