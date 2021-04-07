Британская компания подала иск к новосибирскому магазину из-за Свинки Пеппы: хотят отсудить 50 тысяч
Зарубежные бизнесмены оказались недовольны тем, что сибирский магазин разместил на своих товарах популярного мультгероя.
Кадр мультсериала "Свинка Пеппа"
Британская компания Entertainment One UK Limited, которая владеет правами на мультсериал "Свинка Пеппа", подала в суд на крупнейшую в Новосибирске сеть магазинов дешёвой одежды "Планета. Одежда. Обувь". Об этом сообщает Mash Siberia.
Зарубежные бизнесмены оказались недовольны тем, что сибирский магазин разместил на своих товарах популярного мультгероя. Британцы хотят отсудить у магазина 50 тысяч рублей.
Сеть магазинов "Планета. Одежда. Обувь" представлена не только в Новосибирске. В других регионах известна под названиями "Вселенная", "Столица" и "Море".
Стоит отметить, что это не первые претензии Entertainment One UK Limited к российским компаниям. В 2019 году британцы подали иск к одному из крупнейших российских производителей игрушек — компании "Симбат".
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