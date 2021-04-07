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Британская компания подала иск к новосибирскому магазину из-за Свинки Пеппы: хотят отсудить 50 тысяч

Зарубежные бизнесмены оказались недовольны тем, что сибирский магазин разместил на своих товарах популярного мультгероя.

7 апреля 2021, 14:40
<p>Кадр мультсериала "Свинка Пеппа"</p>

Кадр мультсериала "Свинка Пеппа"

Британская компания Entertainment One UK Limited, которая владеет правами на мультсериал "Свинка Пеппа", подала в суд на крупнейшую в Новосибирске сеть магазинов дешёвой одежды "Планета. Одежда. Обувь". Об этом сообщает Mash Siberia.

Зарубежные бизнесмены оказались недовольны тем, что сибирский магазин разместил на своих товарах популярного мультгероя. Британцы хотят отсудить у магазина 50 тысяч рублей.

Сеть магазинов "Планета. Одежда. Обувь" представлена не только в Новосибирске. В других регионах известна под названиями "Вселенная", "Столица" и "Море".

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Стоит отметить, что это не первые претензии Entertainment One UK Limited к российским компаниям. В 2019 году британцы подали иск к одному из крупнейших российских производителей игрушек — компании "Симбат".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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