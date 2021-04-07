Госдума разрешила оформлять вычеты по НДФЛ онлайн

Срок проверки сократится до месяца, а общий срок получения — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления.

Госдума в третьем чтении приняла закон, упрощающий процедуру получения вычетов по налогу на доходы физических лиц. Теперь получить их можно через личный кабинет на сайте ФНС. Предоставлять налоговую декларацию по НДФЛ больше не придётся как пакет подтверждающих документов.

С помощью автоматизированной информационной системы ФНС обработает данные о расходах налогоплательщика на приобретение недвижимости, платежах по ипотеке или сумме, внесённой на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), и эта процедура заменит документальное подтверждение права на вычет.

Также закон упрощает получение имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и процентов по ипотеке и инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на ИИС. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Срок проверки вычета сократится до месяца, а общий срок получения — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления.