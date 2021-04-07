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Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП

Следствие также планирует назначить пранкеру психиатрическую экспертизу.

7 апреля 2021, 14:00

Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы. По данным Лайфа, следствие также планирует назначить пранкеру психиатрическую экспертизу, чтобы определить, осознавал ли он, что совершает преступление.

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Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице и пока до конца не вышла из комы.

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На устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била надели браслет с GPS-трекером

В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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