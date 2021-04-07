Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы. По данным Лайфа, следствие также планирует назначить пранкеру психиатрическую экспертизу, чтобы определить, осознавал ли он, что совершает преступление.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.