Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП
Следствие также планирует назначить пранкеру психиатрическую экспертизу.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы. По данным Лайфа, следствие также планирует назначить пранкеру психиатрическую экспертизу, чтобы определить, осознавал ли он, что совершает преступление.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице и пока до конца не вышла из комы.
В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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