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Категорий: 18

"Дискотека на весь район": Повреждённый кабель сделал Химки столицей рейва на одну ночь — видео

По словам горожан, своеобразное световое шоу продолжалось около часа.

7 апреля 2021, 13:47

Скриншот из видео © Instagram / tipkhimki

Видео © Instagram / tipkhimki

Отключение света в части подмосковных Химок вдохновило местных жителей на видео в "Тиктоке". Позже оно разлетелось по Интернету.

"Вечером 6 апреля в части Химок отключили свет, а потом тут же снова включили. И снова отключили. И снова включили, и так по кругу. В итоге жители соседних домов наблюдали масштабное световое шоу, проходившее сразу на трёх улицах", — отметили пользователи в соцсетях.

Местные жители подметили, что перебои с электричеством, вызванные повреждением кабеля, продолжались около часа.

В Сети стал вирусным ролик с "трёхглазым" существом, и зрители не могут понять, что это такое

В Сети стал вирусным ролик с "трёхглазым" существом, и зрители не могут понять, что это такое

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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