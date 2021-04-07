"Дискотека на весь район": Повреждённый кабель сделал Химки столицей рейва на одну ночь — видео
По словам горожан, своеобразное световое шоу продолжалось около часа.
Скриншот из видео © Instagram / tipkhimki
Видео © Instagram / tipkhimki
Отключение света в части подмосковных Химок вдохновило местных жителей на видео в "Тиктоке". Позже оно разлетелось по Интернету.
"Вечером 6 апреля в части Химок отключили свет, а потом тут же снова включили. И снова отключили. И снова включили, и так по кругу. В итоге жители соседних домов наблюдали масштабное световое шоу, проходившее сразу на трёх улицах", — отметили пользователи в соцсетях.
Местные жители подметили, что перебои с электричеством, вызванные повреждением кабеля, продолжались около часа.
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