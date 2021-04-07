Российский МиГ-31 подняли для перехвата норвежского самолёта над Баренцевым морем
Он сопроводил сомнительную цель и потом благополучно вернулся на аэродром своего базирования.
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Фото © ТАСС / Федосеев Лев
Истребитель МиГ-31 был поднят в воздух над Баренцевым морем для перехвата приближавшегося к границе России самолёта-разведчика ВВС Норвегии.
"7 апреля российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", — говорится на сайте Минобороны РФ.
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Отмечается, что российский экипаж идентифицировал цель как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.
Ранее Лайф рассказывал, что российский Су-27 подняли на перехват двух бомбардировщиков ВВС США в небе над Балтикой. Когда американские военные самолёты сменили курс и отвернули от российской границы, Су-27 вернулся на базу.
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