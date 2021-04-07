Российский самолёт МС-21-300 успешно прошёл испытания в условиях естественного обледенения. Видео © "Ростех"

Авиалайнер МС-21-300 успешно прошёл испытания в условиях естественного обледенения. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". Там отметили, что самолёт подтвердил расчётные лётно-технические характеристики даже при слое льда толщиной 8 сантиметров. Это полностью соответствует российским и европейским авиационным нормам: согласно сертификационным правилам, расчётные характеристики должны сохраняться при слое льда толщиной 7,6 сантиметра.

"Лайнер совершил 14 испытательных полётов продолжительностью от трёх до пяти часов над побережьем Белого моря, Печорской губой Баренцева моря, южнее Новой Земли, а также в районе Приполярного Урала. Сегодня самолёт возвратился из аэропорта Архангельска на аэродром Раменское в Жуковском", — сообщили в "Ростехе".

В госкорпорации добавили, что помимо устойчивости и управляемости воздушного судна проверена работа противообледенительных систем самолёта, а также систем внешней светотехники, радиосвязного оборудования и шасси.

Ранее "Ростех" показал "купание" лайнера МС-21-300. Тестовые пробежки и руления подтвердили возможность эксплуатации самолёта при наличии воды на взлётно-посадочной полосе.

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