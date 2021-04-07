Пропавшего в марте автора школьных учебников по алгебре из Москвы нашли мёртвым
82-летнего математика долго искали коллеги и знакомые. Однако ранее взламывать дверь в его квартиру правоохранители не стали, поскольку для этого нужно было заявление родственников или соседей.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
В Москве найден мёртвым пропавший ещё в середине марта заслуженный учитель России, автор школьных учебников по алгебре 82-летний Юрий Дудницын. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело педагога обнаружили в квартире после того, как соседи пожаловались на подозрительный запах оттуда. Полицейские взломали двери жилища и нашли математика в бессознательном состоянии на кровати. Отмечается, что предварительное обследование тела учителя не выявило признаков насильственной смерти. Специалисты считают, что он умер от сердечно-сосудистой недостаточности десять дней назад.
Ещё в марте коллеги и знакомые Дудницына забили тревогу по поводу его внезапного исчезновения. Однако взламывать дверь в квартиру педагога правоохранители тогда не стали, поскольку для этого нужно было заявление родственников или соседей. Так как родных у математика не осталось, вся надежда на прояснение ситуации была только на его соседей.
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