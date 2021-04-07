Источник Лайфа опроверг, что Навального увозили из колонии

Источник Лайфа опроверг информацию владимирского издания "ProГород" о том, что оппозиционера Алексея Навального увезли из исправительной колонии общего режима в городе Покрове и теперь его местонахождение якобы неизвестно. По нашей информации, осуждённый не покидал стен исправительного учреждения.

Девять человек задержали рядом с колонией, где отбывает наказание Алексей Навальный

Журналисты также предположили, что Навального могли перевести в другое учреждение ФСИН во Владимире из-за его состояния здоровья, однако источник Лайфа утверждает, что оснований для этого нет: у блогера лишь незначительное недомогание, что не требует каких-либо специальных медицинских мероприятий.