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Источник Лайфа опроверг, что Навального увозили из колонии

По нашей информации, осуждённый не покидал территорию покровской ИК-2.

7 апреля 2021, 13:37

Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда

Источник Лайфа опроверг информацию владимирского издания "ProГород" о том, что оппозиционера Алексея Навального увезли из исправительной колонии общего режима в городе Покрове и теперь его местонахождение якобы неизвестно. По нашей информации, осуждённый не покидал стен исправительного учреждения.

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Журналисты также предположили, что Навального могли перевести в другое учреждение ФСИН во Владимире из-за его состояния здоровья, однако источник Лайфа утверждает, что оснований для этого нет: у блогера лишь незначительное недомогание, что не требует каких-либо специальных медицинских мероприятий.

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Напомним, 2 февраля текущего года Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет. Информация об этапировании Навального в колонию держалась под строжайшим секретом. 12 марта адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь 15 марта всем окончательно стало ясно, что это Навальный. Позднее журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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