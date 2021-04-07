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В Сети стал вирусным ролик с "трёхглазым" существом, и зрители не могут понять, что это такое

Юзеры предположили, что животному могла требоваться помощь.

7 апреля 2021, 08:55

Скриншот © TikTok / airwave

В "Тиктоке" стал вирусным ролик со странным существом, которое изрядно озадачило зрителей. На кадрах видно, как похожий на крысу зверёк скачет по дороге, а затем оборачивается и смотрит прямо в камеру.

Видео © TikTok / airwave

При этом у животного чёрная шерсть, на которой зияют проплешины, и лысый хвост. Пользователь из США, поделившийся видео, добавил хештеги #гибрид и #мутация. И пользователи подключились к высказыванию необычных теорий о происхождении этого существа.

Скриншот © TikTok / airwave

Скриншот © TikTok / airwave

Юзеры предполагали, что это гибрид белки или кошки и крысы, тяжёлые последствия нового штамма коронавируса или "нью-йоркский мутант". Однако среди самых разумных версий прозвучало, что эта бедняга — белка-меланист, которая, предположительно, страдает чесоткой, из-за чего и лишилась шерсти.

Это CoViD-23

jamiewisner

Кажется, у него три глаза

dazee4u

Гибрид крысы и белки

blackqueenyouma

Это чёрная белка с чесоткой

spookyoldwitch

Мама посмотрела кадры с видеоняни и пришла в ужас, поняв, что дочь идёт на чей-то страшный зов

Мама посмотрела кадры с видеоняни и пришла в ужас, поняв, что дочь идёт на чей-то страшный зов

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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