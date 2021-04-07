Суд отправил в колонию на два года таксиста, напавшего на омоновца на незаконной акции

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима водителя такси Валерия Евсина. Мужчину признали виновным в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе незаконной акции, которая прошла в Москве 23 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Пашкова, прокурор требовал для обвиняемого три года колонии.

По данным следствия, 23 января в ходе массовых беспорядков обвиняемый опрокинул металлическое ограждение на сотрудника правоохранительных органов. К слову, сам Евсин свою вину полностью признал, чем смягчил себе приговор. Мужчину судили по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" —за преступление предусматривается до пяти лет лишения свободы.

Ранее Тверской суд Москвы признал Тимура Салихова виновным в нападении на бойца ОМОНа на несогласованной акции 23 января и приговорил его к реальному сроку.

Напомним, во время незаконной акции 23 января в Москве митингующие блокировали движение транспорта на нескольких улицах в центре города. В ходе беспорядков пострадало более 30 силовиков.

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