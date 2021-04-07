В Госдуму внесён законопроект о снижении пенсионного возраста
Авторы документа считают, что работа Пенсионного фонда в качестве посредника между населением и государственным бюджетом неэффективна.
В Госдуму внесён законопроект о снижении пенсионного возраста. Его авторами являются депутаты от "Справедливой России", сообщает пресс-служба фракции.
"Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Это наша принципиальная позиция", — заявил лидер справедливороссов Сергей Миронов.
По мнению политика, работа Пенсионного фонда (ПФР) в качестве посредника между населением и государственным бюджетом неэффективна. Миронов считает, что пенсии необходимо выплачивать из бюджета напрямую, как в советское время.
Ранее Лайф рассказывал, что внесён в Госдуму законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Его авторы отмечают, что приостановка индексации с 2016 года негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров. Кроме того, у многих россиян снизилась покупательная способность.
Фото © ТАСС / Валентина Певцова