Авторы документа считают, что работа Пенсионного фонда в качестве посредника между населением и государственным бюджетом неэффективна.

В Госдуму внесён законопроект о снижении пенсионного возраста. Его авторами являются депутаты от "Справедливой России", сообщает пресс-служба фракции.

"Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Это наша принципиальная позиция", — заявил лидер справедливороссов Сергей Миронов.

По мнению политика, работа Пенсионного фонда (ПФР) в качестве посредника между населением и государственным бюджетом неэффективна. Миронов считает, что пенсии необходимо выплачивать из бюджета напрямую, как в советское время.