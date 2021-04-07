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В Госдуму внесён законопроект о снижении пенсионного возраста

Авторы документа считают, что работа Пенсионного фонда в качестве посредника между населением и государственным бюджетом неэффективна.

7 апреля 2021, 14:12

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

В Госдуму внесён законопроект о снижении пенсионного возраста. Его авторами являются депутаты от "Справедливой России", сообщает пресс-служба фракции.

"Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Это наша принципиальная позиция", — заявил лидер справедливороссов Сергей Миронов.

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По мнению политика, работа Пенсионного фонда (ПФР) в качестве посредника между населением и государственным бюджетом неэффективна. Миронов считает, что пенсии необходимо выплачивать из бюджета напрямую, как в советское время.

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Ранее Лайф рассказывал, что внесён в Госдуму законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Его авторы отмечают, что приостановка индексации с 2016 года негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров. Кроме того, у многих россиян снизилась покупательная способность.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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