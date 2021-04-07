Стоматолог объяснил, кому нельзя отбеливать зубы и к чему это может привести

В погоне за красотой любители голливудской улыбки порой не подозревают, как сильно вредят своему здоровью. Стоматолог Алексей Антипенко рассказал "Звезде", что перед отбеливанием зубов человеку стоит обратить внимание на свой организм, ведь у процедуры есть и противопоказания.

"Абсолютным противопоказанием для процедуры является беременность и кормление грудью. Если у человека есть онкологические заболевания полости рта, то это ещё одно противопоказание, при котором нельзя отбеливать зубы", — отметил специалист.

Также Антипенко предупредил об опасности процедуры для людей с кариозными заболеваниями полости рта и открытыми каналами зубов, которые подразумевают наличие кариеса. По его словам, отбеливающий гель может проникнуть через канал, что приведёт к химическому ожогу.

"В лучшем случае это закончится сильной болевой чувствительностью, в худшем — развитием абсцесса", — добавил стоматолог.

По наблюдениям врача, повышенная чувствительность зубов часто встречается у любителей зелёных яблок, фрешей, а ещё у веганов и вегетарианцев. Для таких пациентов стоматологи рекомендуют специальный препарат, чаще всего фторид калия, и советуют приобрести зубные пасты с его высоким содержанием.

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