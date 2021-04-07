Депутат Антон Гетта обещал извиниться за дебош на рейсе "Аэрофлота"

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов провёл беседу с депутатом Антоном Геттой, на поведение которого на одном из рейсов пожаловался "Аэрофлот".

"Я с ним переговорил. У Антона Гетты есть своя версия в части того, что каких-то грубых нарушений они не совершали, маски были. Были и замечания, на которые они адекватно реагировали", — рассказал Сергей Неверов Лайфу.

С учётом того что никаких претензий со стороны авиакомпании к депутату нет, глава фракции ЕР посоветовал Антону Гетте принести публичные извинения, если своими действиями он доставил дискомфорт экипажу и другим пассажирам. Парламентарий, который ранее отказывался комментировать этот инцидент, пообещал принести извинения.

Неверов также отметил: Гетта не отрицает, что определённые разногласия с экипажем на борту были, но "не настолько серьёзное зло".

"И в письме, которое в мой адрес направлено, написано, что претензий нет. Просто просили обратить внимание народного избранника вести себя посдержанней", — добавил Неверов.

Ранее в распоряжении Лайфа оказалась жалоба "Аэрофлота" руководству Госдумы на депутата Антона Гетту. В документе говорится, что во время перелёта народный избранник со своим попутчиком перемещались по салону, мешали пассажирам и без конца дёргали бортпроводников, а когда им перекрыли доступ к алкоголю, депутат пригрозил экипажу административками, неприятностями и увольнением. Глава фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов тогда пообещал провести беседу с парламентарием.

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