"Что пилить опилки, они давно не выступают": Богословская прокомментировала Лайфу дисквалификацию легкоатлетов
Ранее стало известно, что по решению CAS были дисквалифицированы олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Чемпионка мира и спортивный комментатор Ольга Богословская прокомментировала Лайфу решение CAS.
"И что пилить опилки, они давным-давно не выступают. Есть такая практика — открывать пробы в течение прошлых лет в любой момент. Ну и пошла эта ситуация. Идёт разбирательство, и вот к какому-то итогу они приходят. Они так и нас с вами могли дисквалифицировать", — сказала она Лайфу.
Российские легкоатлеты Антюх и Сильнов дисквалифицированы на 4 года за нарушение антидопинговых правил
В то же время CAS сократил срок дисквалификации российских легкоатлетов Юлии Кондаковой, Светланы Школиной, Екатерины Галицкой и Ивана Ухова.
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