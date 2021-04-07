"Что пилить опилки, они давно не выступают": Богословская прокомментировала Лайфу дисквалификацию легкоатлетов

"И что пилить опилки, они давным-давно не выступают. Есть такая практика — открывать пробы в течение прошлых лет в любой момент. Ну и пошла эта ситуация. Идёт разбирательство, и вот к какому-то итогу они приходят. Они так и нас с вами могли дисквалифицировать", — сказала она Лайфу.