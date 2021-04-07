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"Что пилить опилки, они давно не выступают": Богословская прокомментировала Лайфу дисквалификацию легкоатлетов

Ранее стало известно, что по решению CAS были дисквалифицированы олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

7 апреля 2021, 14:50

Чемпионка мира и спортивный комментатор Ольга Богословская прокомментировала Лайфу решение CAS.

"И что пилить опилки, они давным-давно не выступают. Есть такая практика — открывать пробы в течение прошлых лет в любой момент. Ну и пошла эта ситуация. Идёт разбирательство, и вот к какому-то итогу они приходят. Они так и нас с вами могли дисквалифицировать", — сказала она Лайфу.

Российские легкоатлеты Антюх и Сильнов дисквалифицированы на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Российские легкоатлеты Антюх и Сильнов дисквалифицированы на 4 года за нарушение антидопинговых правил

В то же время CAS сократил срок дисквалификации российских легкоатлетов Юлии Кондаковой, Светланы Школиной, Екатерины Галицкой и Ивана Ухова.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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