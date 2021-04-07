Плюс ещё одна фобия: в автосервисе в Сочи машина упала с подъёмника, едва не придавив людей — видео
Благодаря мгновенной реакции мужчинам удалось избежать страшных последствий. Они отделались только испугом.
В сочинском автосервисе машина упала с подъёмника, едва не придавив людей. Видео © Телеграм-канал "Сочи № 1"
В одном из сочинских автосервисов иномарка упала с подъёмника. В тот момент рядом с машиной находились двое мужчин, которым благодаря мгновенной реакции удалось избежать трагедии. Произошедший инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
По данным телеграм-канала "Сочи № 1", водитель пригнал на техосмотр автомобиль "Киа". На кадрах видно, что, пока он обсуждал с мастером ремонт, иномарка, стоявшая на подъёмнике, резко начала падать вниз. Мужчины чудом успели избежать трагедии, отпрыгнув в сторону. В результате происшествия никто не пострадал.
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