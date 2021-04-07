Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Плюс ещё одна фобия: в автосервисе в Сочи машина упала с подъёмника, едва не придавив людей — видео

Благодаря мгновенной реакции мужчинам удалось избежать страшных последствий. Они отделались только испугом.

7 апреля 2021, 14:56

В сочинском автосервисе машина упала с подъёмника, едва не придавив людей. Видео © Телеграм-канал "Сочи № 1"

В одном из сочинских автосервисов иномарка упала с подъёмника. В тот момент рядом с машиной находились двое мужчин, которым благодаря мгновенной реакции удалось избежать трагедии. Произошедший инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

По данным телеграм-канала "Сочи № 1", водитель пригнал на техосмотр автомобиль "Киа". На кадрах видно, что, пока он обсуждал с мастером ремонт, иномарка, стоявшая на подъёмнике, резко начала падать вниз. Мужчины чудом успели избежать трагедии, отпрыгнув в сторону. В результате происшествия никто не пострадал.

Чудом избежали трагедии: в Кирове во время детских соревнований обрушилась часть крыши спорткомплекса — видео

Чудом избежали трагедии: в Кирове во время детских соревнований обрушилась часть крыши спорткомплекса — видео

Ранее в ЯНАО ребёнка едва не убило сошедшим с крыши снегом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1