США переживают, что возвращение в Договор об открытом небе пошлёт России "неверный сигнал"
Риторика Вашингтона не изменилась. Там по-прежнему обвиняют Москву в нарушении соглашения, из которого вышла и российская сторона, и сами Соединённые Штаты.
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США пока не рассматривают вариант возвращения в Договор об открытом небе (ДОН) из-за опасений, что это пошлёт "неверный сигнал" Москве. Об этом информирует в среду издание Defense News со ссылкой на дипломатическую ноту, попавшую в его распоряжение.
"Американская администрация откровенно обеспокоена тем, что согласие на повторное присоединение к договору, который Россия продолжает нарушать, пошлёт ей неверный сигнал и подорвёт наши позиции в сфере контроля над вооружениями", — отмечается в тексте документа.
Напомним, в январе 2021 года Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что после того, как в ноябре 2020 года из договора вышли США, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, но ответа от американских партнёров не получила.
Документ, о котором идёт речь, был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ позволял странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
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