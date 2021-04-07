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США переживают, что возвращение в Договор об открытом небе пошлёт России "неверный сигнал"

Риторика Вашингтона не изменилась. Там по-прежнему обвиняют Москву в нарушении соглашения, из которого вышла и российская сторона, и сами Соединённые Штаты.

7 апреля 2021, 15:11

Фото © Pixabay

США пока не рассматривают вариант возвращения в Договор об открытом небе (ДОН) из-за опасений, что это пошлёт "неверный сигнал" Москве. Об этом информирует в среду издание Defense News со ссылкой на дипломатическую ноту, попавшую в его распоряжение.

США изучают вариант возвращения в Договор по открытому небу

США изучают вариант возвращения в Договор по открытому небу

"Американская администрация откровенно обеспокоена тем, что согласие на повторное присоединение к договору, который Россия продолжает нарушать, пошлёт ей неверный сигнал и подорвёт наши позиции в сфере контроля над вооружениями", отмечается в тексте документа.

Напомним, в январе 2021 года Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что после того, как в ноябре 2020 года из договора вышли США, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, но ответа от американских партнёров не получила.

Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе, но есть одно условие

Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе, но есть одно условие

Документ, о котором идёт речь, был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ позволял странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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