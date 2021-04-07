"Лучше семимильными шагами": Муж пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом рассказал о её состоянии

Муж Марии Артёмовой, которая пострадала в ДТП с блогером Эдвардом Билом в центре Москвы, навестил её в больнице. Мужчина рассказал Лайфу, что жена идёт на поправку.

"Только из больницы еду. Получше стало, всё лучше и лучше, семимильными шагами. Думаем, может, через неделю будут перевозить, но опять-таки всё условно, боюсь накаркать, будут перевозить в палату. Как пойдёт. Это всё преждевременно", — отметил Константин.