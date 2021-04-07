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"Лучше семимильными шагами": Муж пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом рассказал о её состоянии

По его мнению, виновник данной аварии теперь всеми силами стремится уйти от ответственности перед законом.

7 апреля 2021, 15:14

Пострадавшая в ДТП Мария А. Фото © Соцсети

Муж Марии Артёмовой, которая пострадала в ДТП с блогером Эдвардом Билом в центре Москвы, навестил её в больнице. Мужчина рассказал Лайфу, что жена идёт на поправку.

"Только из больницы еду. Получше стало, всё лучше и лучше, семимильными шагами. Думаем, может, через неделю будут перевозить, но опять-таки всё условно, боюсь накаркать, будут перевозить в палату. Как пойдёт. Это всё преждевременно", — отметил Константин.

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП

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Говоря же о виновнике ДТП, мужчина считает, что данный человек всячески хочет уйти от ответственности.

Как сообщал Лайф, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице и пока до конца не вышла из комы, однако в её состоянии наметилась положительная динамика.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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