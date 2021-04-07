Патрушев заявил, что у России нет планов по вмешательству в конфликт в Донбассе

Россия не вынашивает каких-либо планов открытого вмешательства в конфликт в Донбассе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из её развития будут приняты конкретные меры", — заявил он в беседе с газетой "Коммерсант".

По словам Патрушева, нынешнее обострение обстановки на юго-востоке Украины является следствием серьёзных проблем во внутренней политике Незалежной. Как отметил секретарь Совбеза, таким образом Киев пытается замять плачевное состояние экономики, удерживающейся на плаву за счёт обременительных иностранных кредитов, долг по которым растёт с каждым днём.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.

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