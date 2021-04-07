Эксперты назвали неожиданное преимущество электронного сертификата о вакцинации

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова отреагировала на предложение Минцифры привязать сертификат о вакцинации от ковида к загранпаспорту. Сейчас тем, кто привился, выдают бумажный сертификат, внешний вид которого может испортиться со временем. Электронный вариант в этом смысле гораздо удобнее и надёжнее, рассуждает собеседница Лайфа.

"Для тех, кто выезжает за рубеж, учитывая сегодняшнюю ситуацию, это будет удобно: это не будет очень напряжно, не нужно будет собирать очень много документов. Посмотрим, какая мировая практика будет, где это будет применимо, в какой стране. Не вижу в этом ничего плохого", — отмечает Осипова.

Напомним, что страны Евросоюза уже определились с датой выхода электронных "ковид-паспортов". Они получат право признавать и иностранные сертификаты о вакцинации препаратами, которые не разрешены на территории ЕС. "Спутник V" может войти в число признанных в Евросоюзе.

А ранее россиянам рассказали о деталях возможных изменений в обычных паспортах. В частности, в документ предлагается внести отметки о группе крови и резус-факторе владельца.

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