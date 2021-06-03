Курц: "Северный поток – 2" отвечает экономическим интересам Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена приветствует отказ США от дальнейших угроз введения санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", который отвечает экономическим интересам государства. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте "Северный поток – 2". Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать "Северный поток – 2", потому что это отвечает нашим экономическим интересам", — сказал Курц.

Он также подчеркнул, что газопровод служит диверсификации маршрутов энергоснабжения Европы, то есть способствует "обеспечению энергетической безопасности".

Себастьян Курц выступит 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по видеосвязи в качестве главного европейского высокопоставленного гостя.