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Курц: "Северный поток – 2" отвечает экономическим интересам Австрии

Канцлер подчеркнул, что газопровод служит диверсификации маршрутов европейского энергоснабжения, то есть способствует "обеспечению энергетической безопасности Европы".

3 июня, 05:36
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена приветствует отказ США от дальнейших угроз введения санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", который отвечает экономическим интересам государства. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте "Северный поток – 2". Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать "Северный поток – 2", потому что это отвечает нашим экономическим интересам", — сказал Курц.

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Он также подчеркнул, что газопровод служит диверсификации маршрутов энергоснабжения Европы, то есть способствует "обеспечению энергетической безопасности".

Себастьян Курц выступит 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по видеосвязи в качестве главного европейского высокопоставленного гостя.

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Ранее Лайф рассказывал, что Курц заявил о необходимости сотрудничества ЕС и РФ в сферах общих интересов. Речь идёт в том числе о борьбе с изменением климата и области нераспространения ядерного оружия. Брюссель и Москва должны открыто обсуждать расхождения во взглядах, отметил он.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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