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Австрия завершила переговоры по закупке "Спутника V" и ждёт решения регулятора ЕС

Важнейшим моментом в плане использования препарата станет время, которое потребуется для регистрации, заметил канцлер страны.

4 мая 2021, 12:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Австрия завершила переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако приняла решение дождаться одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

"Что касается "Спутника V", мы в Австрии приняли решение подождать регистрации ЕМА. То есть после регистрации ЕМА можно будет использовать "Спутник V", — сказал политик на пресс-конференции.

Курц поведал о завершении переговоров о контракте и уточнил, что решающим станет время, которое потребуется EMA для регистрации препарата.

В Австрии сообщили, что некоторые жители хотят вакцинироваться только российским "Спутником V"

В Австрии сообщили, что некоторые жители хотят вакцинироваться только российским "Спутником V"

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц ранее говорил, что страна в ближайшее время зарегистрирует российскую вакцину "Спутник V", и объяснял свою позицию тем, что это значительно ускорило бы вакцинацию. Однако позднее глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн уточнил, что препарат не будут регистрировать в обход EMA. При этом Австрия планирует закупить один миллион доз вакцины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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