Австрия завершила переговоры по закупке "Спутника V" и ждёт решения регулятора ЕС

Австрия завершила переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V", однако приняла решение дождаться одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

"Что касается "Спутника V", мы в Австрии приняли решение подождать регистрации ЕМА. То есть после регистрации ЕМА можно будет использовать "Спутник V", — сказал политик на пресс-конференции.

Курц поведал о завершении переговоров о контракте и уточнил, что решающим станет время, которое потребуется EMA для регистрации препарата.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц ранее говорил, что страна в ближайшее время зарегистрирует российскую вакцину "Спутник V", и объяснял свою позицию тем, что это значительно ускорило бы вакцинацию. Однако позднее глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн уточнил, что препарат не будут регистрировать в обход EMA. При этом Австрия планирует закупить один миллион доз вакцины.

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